Platforma prin care poți verifica ce tip de ser administrează centrul de vaccinare unde te-ai programat Un grup de sibieni a creat o platforma online care prezinta aproape in timp real informații publice referitoare la numarul de locuri disponibile in centrele de vaccinare, inclusiv tipul de vaccin administrat in fiecare dintre ele. „Am dezvoltat aceasta platforma (n.r. http://vaccin.live ) cu singurul scop de a contribui la eforturile comune privind combaterea și prevenirea pandemie actuale cu virusul SARS-COV-2. Necesitatea am constatat-o atunci cand multe persoane s-au plans de faptul ca trebuie sa acceseze in permanența sistemul https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/ pentru a verifica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

