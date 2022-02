Stiri pe aceeasi tema

- SpeedwellL și Cegeka iși continua colaborarea prin semnarea unui contract de inchiriere pentru 1.600 metri patrați de spații de birouri in MIRO, proiectul office dezvoltat de SpeedwellL in București. Prin intermediul acestui contract de inchiriere, MIRO atinge un grad de ocupare de 85% metri patrați.…

- Florin Piersic implinește astazi 86 de ani. Actorul iși petrece ziua de naștere la o cabana din munți, in apropiere de Cluj, dar fara semnal la telefon 27 ianuarie reprezinta ziua de naștere a unui dintre cei mai mari și iubiți actori pe care i-a avut Romania. E ziua marelui Florin Piersic, care astazi…

- Va prezentam in continuare textul alocuțiunii:Domnule Președinte al Federației Comunitaților Evreiești din Romania,Domnule Președinte al Camerei Deputaților,Domnule Prim-ministru,Doamnelor și domnilor miniștri și parlamentari,Distinși reprezentanți ai cultelor religioase,Excelențe,Doamnelor și domnilor,Va…

- Rafila a spus, intr-o emisiune TV, ca nu este vorba despre curaj in ceea ce privește vaccinarea copilului, ci despre "o manopera medicala care previne o boala sau posibilele complicatii", astfel ca nu are "niciun fel de retinere"."Chiar ma intreaba cand il vaccinez. Eu nu pot sa-l vaccinez inainte sa…

- ​La nici un an de la alegerea în fruntea PMP, Cristian Diaconescu e pe cale sa fie debarcat de la conducerea formațiunii. 46 din cei 69 de lideri din Colegiul Național s-au întâlnit miercuri seara și au decis convocarea pe 19 februarie a unui Congres în care sa se aleaga o noua…

- Principalele reglementari prevazute in actul normativ constau in instituirea unui sistem de plata si evidenta a persoanelor care desfasoara activitati casnice ocazionale in baza unor tichete de activitati casnice, cumparate de beneficiar si preschimbate ulterior in numerar de catre prestatorul casnic,…

- Guvernul a pregatit proiectul de lege privind reglementarea muncii casnice (sintagma folosita e activitatea prestatorului casnic). Se va face un circuit sau lanț: ANOFM, client, muncitor, din nou ANOFM și apoi muncitor. Munca va fi impozitata, bineînțeles, dar pâna sa ajungem acolo cred…

- Radu, fiul cel mare al lui Ștefan Banica, s-a nascut cu pasiunea pentru actorie, insa recent, acesta s-a aratat interesat și de alt domeniu. Tanarul iși face parinții mandri și recunoaște ca a fi copilul lui Ștefan Banica nu este deloc ușor.Radu Ștefan Banica, in varsta de 19 ani, ii calca pe urme tatalui…