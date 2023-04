Planuri secrete legate de contraofensiva Ucrainei au fost scurse pe Twitter Planuri secrete legat de contraofensiva Ucrainei din aceasta primavara impotriva Rusiei au ajuns pe rețelele de socializare in urma cu cateva zile, sursa scurgerii de informații parand a fi din Occident. Pentagonul a deschis o ancheta, au dezvaluit pentru „The New York Times“ inalți oficiali de la Washington. Datele vizau furnizarea de ajutor catre Ucraina in vederea pregatirii operațiunii ofensive menite sa elibereze sudul și estul țarii de sub ocupația ruseasca. Documentele au fost distribuite pe Twitter și pe Telegram. Nu e vorba de informații vitale și nu exista date despre cum, unde și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

