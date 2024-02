Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul ucrainean al Sportului a publicat duminica, in cadrul conferintei Play the Game 2024, o lista cu sportivii rusi si belarusi care au sustinut razboiul Rusiei in Ucraina, relateaza L'Equipe, citata de News.ro.In contextul in care Comitetul International Olimpic (CIO) a instituit conditii foarte…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Moscova miercuri seara, 24 ianuarie, ca „se joaca cu viețile prizonierilor ucraineni” și a cerut o ancheta internaționala in cazul avionului militar rusesc prabușit in Belgorod, la bordul caruia Moscova sustine ca se aflau 65 de prizonieri ucraineni,…

- UPDATE 7:20 - Statele Unite ale Americii vin cu amenințari in fața țarilor care sprijina Rusia in razboiul cu Ucraina. Acestea ar risca sa piarda sprijinul financiar american.​Țarile de Jos vor livra Ucrainei 18 avioane de lupta F-16 pentru a ajuta țara in lupta impotriva forțelor Rusiei, a anunțat…

- O noua drona a cazut la granița cu Ucraina, la patru kilometri de localitatea Grindu din Tulcea, unde a fost gasit un crater de 1,5 metri. Forțele Aeriene romane au ridicat aeronave F-16 și Eurofighter Typhoon pentru a supraveghea zona. In legatura cu aceasta, Ministerul de Externe l-a convocat pe ambasadorul…

- De la invazia Rusiei in Ucraina, publicului occidental i s-a vandut povestea unui front ucrainean unit in angajamentul sau de neclintit pentru o victorie militara totala asupra Rusiei. Aceasta narațiune a inceput sa se destrame rapid. In ciuda eșecului contraofensivei ucrainene susținute de NATO, care…

- Petro Poroșenko, fostul președinte al Ucrainei, a fost oprit de autoritațile de frontiera ale Ucrainei sa iasa din țara. Poroșenko ar fi urmat sa aiba o intalnire cu premierul Ungariei, Viktor Orban, care este un apropiat al președintelui Rusiei, Vladimir Putin. Intalnirea dintre Poroșenko și Orban…

- Presedintele Volodimir Zelenski le-a spus marti seara compatriotilor ca au fost reanalizate tacticile de aparare a tarii si ca a trasat sarcini clare celor responsabili, inclusiv pentru productia autohtona a unor arme cu raza lunga de actiune, in conditiile in care contraofensiva ucraineana din vara…