- SUA si aliatii lor occidentali sunt tot mai preocupati in privinta cooperarii in crestere intre Rusia si China in domenii de interes comun, a declarat miercuri comandantul suprem al fortelor aliate din Europa (SACEUR), generalul american Tod Wolters. In acest context, administratia Biden a suspendat,…

- Secretarul Apararii, Lloyd Austin, „a initiat procedura de reevaluare completa” a planului reducerii numarului militarilor americani din Germania, a declarat generalul Tod Wolters, seful Comandamentului SUA pentru Europa si comandant suprem NATO pentru Europa.„Planificarea precedenta, aflata in curs…

- Administratia Joseph Biden a suspendat, pentru reevaluare, decizia fostului presedinte Donald Trump privind diminuarea efectivelor militare americane din Germania. Secretarul Apararii, Lloyd Austin, "a initiat procedura de reevaluare completa" a planului reducerii numarului militarilor americani…

- Noul ministru al apararii american Lloyd Austin a multumit Germaniei miercuri, in cursul unei convorbiri telefonice cu omologul sau german, pentru gazduirea trupelor americane, alimentand speculatiile potrivit carora presedintele Joe Biden ar putea anula retragerea unei parti a trupelor ordonata…

- Joe Biden intenționeaza sa ramâna ferm cu China în ceea ce privește comerțul și sa mențina tarifele instituite de Donald Trump, unindu-și forțele cu aliații sai istorici precum Uniunea Europeana, ceea ce aduce mai degraba o schimbare de strategie decât de politica, spune AFP.Deocamdata,…

- Angela Merkel si "presedintele american ales au convenit asupra faptului ca este extrem de importanta colaborarea transatlantica, date fiind numeroasele provocari la nivel mondial", a mai spus purtatorul de cuvant al cancelarului, Steffen Seibert, intr-un scurt comunicat. Cu aceeasi ocazie, Angela…