Planul premierului pentru rezolvarea crizei din educație Premierul Nicolae Ciuca cere ințelegere din partea sindicatelor din educație. Acesta a spus miercuri ca i-a rugat pe reprezentanții din sindicate sa ințeleaga ca „orice intervenție a noastra acum va trebui dupa aceea corectata prin legea salarizarii”. „Am avut intalniri cu conducerea sindicatelor din educație. In aceasta dupa-amiaza o sa avem o alta intalnire și cred ca impreuna vom conveni asupra unei soluții. Am facut apel, in condițiile in care am prezentat tot ceea ce s-a facut in acest an și jumatate pentru educație, modul in care am alocat 2 miliarde in plus la educație, anul acesta 6 miliarde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

