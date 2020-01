Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si-a dezvaluit, marti seara, la Casa Alba, mult asteptatul „plan de pace” privind Orientul Mijlociu, avandu-l alaturi pe premierul israelian Benjamin Netanyahu.

- Presedintele american Donald Trump si-a dezvaluit, marti seara, la Casa Alba, mult asteptatul „plan de pace” privind Orientul Mijlociu, avandu-l alaturi pe premierul israelian Benjamin Netanyahu.

- Presedintele american Donald Trump a discutat cu premierul britanic Boris Johnson despre securitatea retelelor de telcomunicatii, a anuntat Casa Alba, in contextul in care Londra urmeaza sa decida in curand daca exclude sau nu Huawei de la implementarea in Marea Britanie a retelei 5G, relateaza Reuters,…

- Intr-un tweet precedent, liderul de la Casa Alba a spus ca uciderea lui Soleimani a fost doar raspuns la agresiunile comise de Iran pana acum, sugerand ca Washingtonul si Teheranul sunt chit. Anterior, Donald Trump a spus ca 52 de tinte din Iran sunt deja vizate si ca vor fi bombardate cu putere daca…

- Presedintele american Donald Trump l-a invitat pe premierul Boris Johnson intr-o vizita la Casa Alba anul viitor, scrie presa britanica duminica, relateaza Reuters, citata de NEWS.ro.Invitatia a fost adresata in urma victoriei liderului conservator in alegerile legislative anticipate, scrie The…

- Presedintele american Donald Trump, aflat in vizita la Londra, a apreciat marti ca premierul britanic Boris Johnson este "foarte capabil" si "va face treaba buna", la cateva momente dupa ce a afirmat ca nu vrea sa se implice in campania electorala care se desfasoara in Marea Britanie in vederea alegerilor…

- Premierul britanic Boris Johnson a sustinut vineri ca ar fi foarte bine daca presedintele american Donald Trump nu se va implica in apropiatele alegeri parlamentare din Regatul Unit atunci cand liderul de la Casa Alba se va afla la Londra, cu ocazia participarii la Summitul NATO din 3-4 decembrie,…

- Premierul britanic Boris Johnson a sustinut vineri ca ar fi foarte bine daca presedintele american Donald Trump nu se va implica in apropiatele alegeri parlamentare din Regatul Unit atunci cand liderul de la Casa Alba se va afla la Londra, cu ocazia participarii la Summitul NATO din 3-4 decembrie,…