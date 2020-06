Stiri pe aceeasi tema

- Fratele lui George Floyd a cerut ONU ”sa-i ajute pe americanii de culoare”, intr-o dezbatere, scrie news.ro. Discuția despre rasism si violentele politiei, convocata la solicitarea tarilor africane, continua joi in Consiliul ONU al Drepturilor Omului, o instanta pe care Statele Unite au parasit-o in…

- Despagubiri si scuze oficiale sunt necesare pentru a repara secole de nedreptati rasiale, a declarat Inaltul Comisar pentru Drepturile Omului al ONU, Michelle Bachelet, in cadrul unei dezbateri in Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU pe tema evenimentelor recente din Statele Unite, precum si…

- China si alte tari din Asia, precum Cambodgia si Filipine, si-au inasprit cenzura in timpul pandemiei de covid-19, boala provocata de noul coronavirus, semnaleaza Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet.

- Pandemia si manifestatiile provocate de moartea lui George Floyd, un barbat afroamerican asfixiat de un politist alb in timpul arestarii sale, scot in evidenta "discriminarile rasiale endemice" din SUA si din alte tari, a declarat marti Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet,…

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, a cerut luni tarilor sa respecte statul de drept in pofida pandemiei de coronavirus, inclusiv prin limitarea in timp a masurilor exceptionale, pentru a evita "o catastrofa" pentru drepturile omului, informeaza AFP.Vezi si: VERDICT…

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, avertizeaza statele care comit abuzuri sub pretextul pandemiei de coronavirus, transmite AFP. Aceasta atrage atenția indeosebi asupra...