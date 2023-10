Planul diabolic al teroristului de la Bruxelles: Voia să omoare un jucător Abdesalem Lassoued (45 de ani), autorul atacului terorist de aseara din Bruxelles, iși fixase ca ținta un fotbalist, pentru un impact și mai mare al atentatului, conform unor surse din presa belgiana. Barbatul impușcat marti dimineata la Schaerbeek este teroristul cautat dupa atentatul de luni seara la Bruxelles, soldat cu doi morti si un ranit, […] The post Planul diabolic al teroristului de la Bruxelles: Voia sa omoare un jucator appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Abdesalem Lassoued (45 de ani), autorul atacului terorist de aseara din Bruxelles, iși fixase ca ținta un fotbalist, pentru un impact și mai mare al atentatului, conform unor surse din presa belgiana. Tragedia inregistrata luni seara, la Bruxelles, unde doi suporteri suedezi au fost uciși cu focuri…

- Barbatul suspectat ca a comis atacul de luni, de la Bruxelles, a murit in urma ranilor provocate de poliție, transmite televiziunea publica RTBF. Presa din Belgia anunța ca Abdesalem Lassoued (45 de ani), teroristul care a omorat doi suporteri suedezi, a murit dupa schimbul de focuri dintr-o cafenea.…

