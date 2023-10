Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) cere dezbaterea publica a celor trei proiecte de acte normative pe care le propune Ministerul de Interne pentru sporirea sigurantei, inclusiv modificari la Statutul politistului. Sindicalistii considera ca obligativitatea testarii…

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual protesteaza, joi, incepand cu ora 11:00, in fata Ministerului Muncii, urmand ca de la ora 12:00 politistii sa plece in mars catre Guvern. „Guvernul si Parlamentul ne sfideaza, in continuare, drepturile economice, sociale si profesionale,…

- In urma exploziilor devastatoare de la Crevedia (Dambovița) s-a vorbit indelung despre echipamentul de protecție purtat de pompierii raniți. Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual se intreaba cum de o casca ingnifuga poate sa fie topita, efectiv.

- Vești proaste pentru polițiști și militari! Angajații din Poliția Romana și din Ministerul Apararii Naționale (MApN) urmeaza sa primeasca o lovitura in plin. Ce se va intampla cu varsta de pensionare a polițiștilor și militarilor? Potrivit ultimei decizii a Curții Constituționale a Romaniei,…

- De mai bine de trei saptamani, Platforma informatica a Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, SIUI, funcționeaza in regim de avarie. Asta creeaza o serie de probleme atat pentru furnizorii de servicii care nu-și pot inregistra serviciile oferite, cat și pentru pacienți, care sunt puși pe drumuri…

- Politistii de frontiera aradeni si bihoreni au blocat intrarea in tara a doua transporturi de deseuri care veneau din Germania, in total aproximativ 22 de tone, constatandu-se ca soferii nu aveau documente de import, potrivit Agerpres.Cele doua TIR-uri au fost verificate in vamile Nadlac II si Bors…

- Acțiune in sistem integrat a polițiștilor și jandarmilor din Alba. Trei șoferi au ramas fara permise. Amenzi de 23.980 de lei Peste 200 de polițiști și jandarmi din județul Alba au acționat marți, 11 iulie, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura penala și contravenționala și pentru…

