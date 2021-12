Planta care ajută în crizele de tuse seacă sau insomnie Aceasta planta ajuta foarte mult in crizele de tuse seaca și daca va luptați cu insomnia. Pe langa faptul ca are efect antiinflamator și febrifug, planta conține saponine, compuși cu efect expectorant, și salicilați, principalul ingredient al aspirinei. Este vorba despre ciubotica-cucului se transforma intr-un remediu adjuvant eficient cand vine vorba despre combaterea tusei convulsive, bronsitei, insomniei. Este bine sa le avem in casa mai ales in caz de infectii respiratorii. Sub forma de decoct, planta este eficienta in tratarea afectiunilor pulmonare, combate tusea uscata, pentru ca favorizeaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

