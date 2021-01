Plângere penală pe numele lui Cumpănaşu: Mama unei tinere îl acuză de corupere de minori Mama unei tinere a depus o plangere penala pe numele lui Alexandru Cumpanașu, pentru corupere de minori, anunta Digi 24. "Femeia a fost la Secția 16 de Poliție din Capitala și a depus o plangere pe numele lui Alexandru Cumpanașu. Este posibil sa fie vorba despre corupere de minori pentru ca fata, la momentul respectiv, era minora. In spațiul public au aparut anumite inregistrari, discuții purtate de Alexandru Cumpanașu, iar acesta i-a spus la un moment dat ca o iubește", informeaza Digi 24. Cumpanașu s-a aparat și a spus ca de fapt ar fi fost intenționat facuta acea inregistrare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

