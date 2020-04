Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor cauzate de epidemia noului coronavirus in Statele Unite a trecut pragul de 4.000, dublandu-se in doua zile, a anuntat, miercuri, Universitatea Johns Hopkins. relateaza AFP preluata de news.ro. In total, 4.076 de decese cauzate de covid-19 au fost inregistrate, pana miercuri, de la…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 3.177 de morti in Statele Unite, unde se inregistreaza peste 164.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.Cel putin 3.177 de persoane au murit din cauza coronavirusului pe teritoriul SUA, unde au fost confirmate pana acum 164.665 cazuri de…

- O asistenta din Statele Unite ale Americii a publicat o imagine tulburatoare de la morga pentru pacientii decedati din cauza noului coronavirus, ca sa arate cat de grava este, de fapt, situația generata de raspandirea COVID-19.

- La aproape trei luni de când omenirea a început sa vorbeasca despre noul coronavirus SARS-CoV-2, pandemia de Covid-19 - declarata între timp - continua sa faca ravagii pe continentul european și își face simțita prezența tot mai pregnant în Statele Unite. …

- Bilantul pandemiei de coronavirus a ajuns la 26.965 morti pe plan global, unde s-au inregistrat pana in prezent peste 590.000 de cazuri de infectare, cele mai multe in Statele Unite.Bilantul pandemic este in prezent de 26.965 morti pe plan mondial, unde se inregistreaza 590.628 de cazuri de…

- Bilantul pandemiei a ajuns la 16.113 morti pe plan global, inregistrandu-se 367.457 de cazuri de Covid-19, potrivit datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins din Statele Unite. Cele mai multe cazuri de...

- Bilantul pandemiei a depasit nivelul de 16.000 de morti la nivel mondial si se inregistreaza peste 367.000 de cazuri de coronavirus, conform cifrelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins (SUA).Bilantul pandemiei a ajuns la 16.113 morti pe plan global, inregistrandu-se 367.457 de cazuri…

- Pandemia de coronavirus nou a ucis peste 5.000 de persoane in Europa, potrivit unui bilant stabilit de AFP pe baza surselor oficiale, vineri, la ora 11:00 GMT, scrie Agerpres. In total, 5.168 de decese au fost recenzate in Europa, majoritatea in Italia (3.405), cea mai afectata tara la nivel mondial.…