Plan Roșu în Neamț: S-a rupt o balustradă la o nuntă, 14 răniți Mai multe persoane care participau la o nunta, gazduita de o pensiune din Durau, au fost ranite dupa ce s-a rupt balustrada de la terasa unitații. Departamentul pentru Situații de Urgența anunța ca, ”pentru optimizarea misiunii de raspuns, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție”. ”La fața locului au fost trimise de urgența 2 ambulanțe SMURD, o autospeciala pentru transport personal și victime multiple și 7 ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanța. Un elicopter SMURD a fost prealertat in sprijin”, mai informeaza instituția. Tot in sprijinul echipajelor care intervin… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol: mesagerulneamt.ro

