Plafonarea tarifelor RCA, pe 6 luni, la nivelul celor din 28 februarie. Noile propuneri, publicate de minister. DOCUMENTE Plafonarea tarifelor RCA, pe 6 luni, la nivelul celor din 28 februarie. Noile propuneri, publicate de minister. DOCUMENTE Proiectul de plafonare a tarifelor RCA: Tarifele de prima maxime pentru asigurarea obligatorie auto RCA se stabilesc la nivelul propriilor tarife de prima care au fost practicate de catre fiecare asigurator RCA la data de 28 februarie 2023 și sunt valabile pentru o perioada de 6 luni, se arata in proiectul publicat de Ministerul Finanțelor, […] Citește Plafonarea tarifelor RCA, pe 6 luni, la nivelul celor din 28 februarie. Noile propuneri, publicate de minister. DOCUMENTE in… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

