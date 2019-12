Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova nu a avut deloc timp de relaxare dupa succesul inregistrat duminica seara, 3-0 cu Hermannstadt. Pentru trupa lui Victor Piturca vine un alt meci important si cu o conotatie aparte, la Sfantu Gheorghe, contra lui Sepsi. Un prim aspect, alb-albastrii nu au prea castigat pe terenul…

- Universitatea Craiova a sustinut joi conferinta de presa premergatoare partidei cu AFC Hermannstadt, confruntare programata duminica, de la ora 19.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, din cadrul etapei a 17-a din Liga I. La intalnirea cu reprezentantii mass-media au fost prezenti jucatorul Alexandru Matel…

- Universitatea Craiova intalneste sambata, de la ora 20.30, pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu“, pe CFR Cluj, campioana tarii. Este meciul in care trupa lui Victor Piturca ar putea arata ca s-a maturizat si ca are in sfarsit forta sa treaca pe primul loc. O victorie in Gruia nu este deloc imposibila.…

- Managerul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Victor Piturca, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca nu s-ar multumi cu un egal in meciul de la Cluj, cu campioana CFR. ''Jucam la Cluj, la campioana tarii, dar mergem cu gandul la victorie, pentru ca avem nevoie de puncte. Am pierdut…

