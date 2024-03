Universitatea Craiova câștigă derby-ul cu FC U Craiova Confruntarea celor doua echipe craiovene din Superliga s-a incheiat duminica seara cu victoria Universitații Craiova cu 2-1. FC U Craiova 1948 termina pe locul 13 și va evolua in play out pentru a evita retrogradarea. Universitatea e pe locul 4 in play off, pe care il incepe cu 25 de puncte, informeaza Mediafax. Penultimul meci al sezonului regulat al Superligii a inceput pe Stadionul „Ion Oblemenco” cu dominarea gazdelor (FC U Craiova 1948), oamenii lui Nicolo Napoli, prospat revenit la echipa, bifand cateva ocazii mari de a deschide scorul, cu Baeten in prim plan, la un șut parat de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

