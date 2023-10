Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 12 ani și un tanar șofer, din Malu cu Flori, au reușit sa scape miraculos in urma accidentului ingrozitor in care au fost implicați, duminica dupa-amiaza, pe DN 72A, pe raza satului Oncești. Ambii au scapat cu viața dupa ce s-au izbit de un cap de pod cu mașina, iar apoi s-au rasturnat la…

- Noaptea trecuta, un polițist local din Arad a fost reținut! Florin Nicolae Liber, un tanar in varsta de 29 de ani, agent al Poliției Locale din Arad, este cercetat pentru tortura urmata de moartea unui barbat in varsta de 32 de ani.

- La data de 05 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Bacau au depistat pe strada Ștefan cel Mare, un autoturism condus de un tanar de 17 ani. Din verificari s-a stabilit ca acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. In autoturism a fost identificat…

- Un tanar neamț a venit in vacanța in Romania și a murit in aceasta seara, electrocutat. Baiatul avea 21 de ani. Din primele informații, el a murit electrocutat in gara la Ghioroc. Vom reveni cu amanunte. The post Tragedie in gara la Ghioroc: un tanar a murit electrocutat first appeared on Arad 24 -…

- La data de 12 august 2023, in jurul orei 01.40, polițiștii din Aiud au intervenit pe DJ 107 L, unde s-a produs un accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari a rezultat ca un tanar de 20 de ani, din municipiul Aiud, in timp ce conducea un autoturism in direcția Sancrai – Radești,…

- Jandarmii au oprit pe strada un brailean de 34 de ani, dupa ce acesta a avut un comportament suspect la vederea echipajului. Surpriza a venit la secție, unde barbatul a scos din lenjeria intima doua pliculețe cu o substanța alba tip cristal, posibil a avea efecte psihoactive.

- Un tanar de 22 de ani si-a pierdut viata, duminica seara, dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit violent de un cap de pod, in localitatea Cerchejeni, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Botosani.

- In noaptea de joi spre vineri, un echipaj din cadrul Poliției Marginea, in timp ce efectua serviciul de patrulare, supraveghere și control al traficului rutier a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe DN17A, pe raza localitații Sucevița. La volanul autoturismului a fost…