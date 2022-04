Pisicuță supraviețuitoare în masacrul de la Borodyanka In bombardamentele de la Borodyanka, a fost, dupa cum a relatat presa din intreaga lume, macel. Printre sutele de oameni uciși de forțele invadatoare, s-au aflat și foarte multe animale. Numai intr-un adapost destinat animalelor, au murit peste 350 de caini. Și numarul lor e, din pacate, mult mai mare. Voluntarii au strans leșurile sa le dea foc, ca sa evite un posibil focar de boli. Bucuria a fost mare, cand au gasit, totuși, și 150 de caini supraviețuitori, dar și o pisica. E drept, aceasta nu era in stare prea buna, era amarata și plina de sange. Dar, a primit ingrijiri medicale, a fost spalata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Diana Șoșoaca a rabufnit, in aceasta seara, dupa ce colegii sai din Parlament au ținut un moment de reculegere pentru victimele din Ucraina. „Pentru cei de la Fantana Alba de ce nu țineți un moment de reculegere?”, a spus Diana Șoșoaca. Totodata, Diana Șoșoaca a fost revoltata și de faptul…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski se adreseaza, in aceast moment, romanilor, printr-un discurs video in Parlamentul Romaniei. La ședința parlamentarilor, in cadrul careia vorbește Zelenski, participa și premierul Nicolae Ciuca, care a ținut și el, inainte, un discurs. Ședința comuna a Senatului…

- Gheorghe Flutur, politicianul care scria din postura sa de președinte al Consiliului Județean Suceava, acum noua ani, cu oi, chiar cu stane, pe dealuri, ca sa intre in grațiile baciului suprem de la acea ora, Traian Basescu, dand dovada de un servilism – ca sa nu folosesc alt cuvant – teribil, coboara…

- Cu un basc albastru pe cap, o punga de plastica, un pașaport și un numar de telefon scris pe mana, un baiețel de 11 ani din Ucraina a fost recuperat la frontiera slovaca. El a fugit singur din Zaporojie, unde centrala nucleara a fost atacata. Filtreaza elementele media Filtreaza dupa tipImaginiIncarcate…

- Echipamentele militare sosesc in capitala Ucrainei pentru a-i consolida capacitatea de aparare, potrivit site-ului Ministerului de Interne ucrainean. Este vorba atat de o rezistența in fața atacului prelungit cat și a celui care se anunța, cu rachete și la sol. Conform Kyiv Post, Vadym Denysenko, purtatorul…

- Un copil de 11 ani din Sfantu Gheorghe a fost adus in stare grava la spitalul de copii Brașov dupa ce a fost mușcat de mai mulți caini. „Polițiștii au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca un minor a fost mușcat de caini. Polițiștii s-au deplasat la locul in care s-a produs incidentul. Minorul …

- Tinerii au ajutat de la inceputul anului și pana in prezent aproape 300 de persoane. Trei case de copii de tip familial, tot atatea manastiri izolate din munți. Au dus in 30 de sate uitate de autoritați, alimente sau imbracaminte.Voluntarii au parcurs peste 100 de kilometri cu rucsacurile in spate,…