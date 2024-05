Sevilla, ultimul dans

La 38 de ani de la caștigarea Cupei Campionilor, fotbalul autohton iși cauta calea. Izbitor este ca absența rezultatelor conteaza mai puțin. Chiar daca performanțele au lipsit, au existat momente de statisfacție. Rare, dar demne de luat in seama. Lipsa autenticitații este de fapt cea care conteaza. Și mai ales, percepția ei. Nu e vorba doar despre fotbal. S-au schimbat multe in aceste aproape patru decenii. Dupa triumful Stelei din 1986, prima campioana din Europa de Est, Vestul a reacționat. A construit in timp o Liga a Campionilor mai mare și mai frumoasa. In principiu foarte generoasa ca format,…