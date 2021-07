Stiri pe aceeasi tema

- Deși subiectul a mai fost abordat și cu alte ocazii, de la debutul pandemiei de COVID-19, cercetari prealabile demonstrand ca pisicile si cainii pot contracta virusul SARS-CoV-2 de la stapanilor lor, pana in prezent nu era clar in ce masura si ce anume face sa creasca riscul unei posibile infectari.Pentru…

- Un barbat din Marea Britanie a fost testat pozitiv pentru infecția cu coronavirus timp de aproape un an. In varsta de 72 de ani, Dave Smith a primit diagnosticul de COVID-19 succesiv, timp de peste 10 luni, iar cazul lui este considerat cea mai indelungata infecție persistenta cu virusul SASR-CoV-2…