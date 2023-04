Piscicultor: La braconaj stăm prost pentru că instituţiile nu îşi fac datoria George Ionescu, piscicultor, sustine ca braconajul este un fenomen dezvoltat pentru ca institutiile nu isi fac datoria, precizand ca ar trebui sa existe procurori care sa inteleaga aceast fenomen, iar in prezent sunt retele intregi care comercializeaza mii de tone de peste la negru. “La braconaj stam extraordinar de prost pentru ca institutiile statului nu isi fac datoria. Avem o problema structurala. Ar trebui sa avem si pentru piscicultura cativa procurori la nivel de tara care sa inteleaga fenomenul si nu asa cum se intampla astazi, procurori care trateaza acest fenomen ca un mic furt, o mica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

