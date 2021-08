Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona a anunțat oficial ca Leo Messi (34 de ani) nu va mai continua la clubul catalan! Motivele sunt de ordin financiar. Dupa anunțul care a facut inconjurul lumii, cel ca Messi nu va mai continua la Barcelona, multe echipe de top și-l doresc pe argentinian. GSP.ro a alcatuit un top 5 al echipelor…

- Leo Messi (34 de ani) este foarte aproape sa semneze cu Barcelona, dupa ce clubul catalan a facut rost de bani pentru noul contract. Dupa ce a caștigat Copa America, Messi a fost in vacanța in Miami și Ibiza. In SUA, Messi a petrecut doar alaturi de soția Antonela și cei trei copii, in timp ce in Ibiza…

- Shakira ar putea fi judecata in Spania pentru o evaziune fiscala de 14,5 milioane de euro, dupa ce un judecator a decis ca exista „suficiente dovezi” in acest sens, informeaza CNN, citat de HotNews.ro . Perioada in care artista columbiana nu ar fi achitat taxele la stat este cuprinsa intre anii 2012…

- Lionel Messi (34 de ani) sarbatorește prima Copa America din cariera in Statele Unite ale Americii, la Miami. Intreaga lume a fotbalului așteapta anunțul oficial al noului contract din Barcelona și Leo Messi. Starul argentinian nu iși face griji in privința acestui lucru. A cerut o vacanța de 3 saptamani,…

- Leo Messi i-a trimis un mesaj video lui Don Hernan, unul dintre cei mai in varsta sustinatori ai sai din Argentina, care a implinit 100 de ani, informeaza lesoir.be, potrivit news.ro. De la inceputul carierei vedetei echipei FC Barcelona, in 2004, batranul si-a notat toate golurile lui cu…

- O amenințare cu bomba a avut loc astazi, pe Aeroportul Internațional din Rosario, cu cateva ore inainte ca Lionel Messi sa plece de acolo catre Spania. Cu cateva ore inainte ca Leo Messi sa decoleze spre Barcelona, aeroportul din Rosario a fost evacuat dupa ce angajații aeroportului au vazut o persoana…

- Kim Kardashian a transmis public un mesaj neașteptat pentru Kanye West la patru luni de cand vedeta a depus actele de divorț. E ziua lui de naștere, a implinit 44 de ani, iar soția i-a spus ca il iubește. Ziua de 8 iunie a fost o zi speciala in familia Kardashian-West. Celebrul rapper a implinit 44…

- Sergio Aguero s-a desparțit de Man. City dupa zece ani și a semnat pe doua sezoane cu Barcelona. Eric Garcia e urmatorul transfer. Tot de la City. Tot gratis Zece sezoane, atat a jucat Sergio Aguero in partea bleu a orașului Manchester. Golgeter all-time. Dar, mai mult accidentat sezonul trecut, se…