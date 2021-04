Pinguinii au un tipar de vorbire similar cu cel al oamenilor Noi cercetari arata ca tiparele vocale ale pinguinilor urmeaza aceleasi principii generale ale limbajului uman. Studiul a fost realizat de doua universitati franceze si a fost publicat nu demult in revista „Biology Letters”. Cercetatorii au analizat 28 de pinguini adulti, din trei colonii diferite, in gradini zoologice din Italia. Expertii au ascultat „cantecele extaziate” ale pinguinilor si le-au inregistrat, pentru a le examina. Astfel, au descoperit pentru prima data ca legile care guverneaza concentrarea informatiei in vorbire pot fi aplicate si altor animale, nu doar primatelor. La fel ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

