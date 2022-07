Stiri pe aceeasi tema

- Joi, in intervalele orare 09:00-13:00 și 14:00-17:00, polițiștii Biroului Rutier Timișoara au acționat in municipiul Timișoara pentru combaterea abaterilor savarșite de pietoni. De asemenea, in cursul aceleiași zile, in intervalul orar 17:00-21:00 polițiștii Biroului Rutier Timișoara și cei ai Serviciului…

- Joi, in intervalele orare 09:00-13:00 și 14:00-17:00, polițiștii Biroului Rutier Timișoara au acționat in municipiul Timișoara pentru combaterea abaterilor savarșite de pietoni. De asemenea, in cursul aceleiași zile, in intervalul orar 17:00-21:00 polițiștii Biroului Rutier Timișoara și cei ai Serviciului…

- Nr. 208 din 8 Iulie 2022 ACTIUNE A POLITISTILOR RUTIERI In data de 07.07.2022, in intervalele orare 09:00 13:00 si 14:00 17:00, politistii Biroului Rutier Timisoara au actionat in municipiul Timisoara pentru combaterea abaterilor savarsite de pietoni.De asemenea, in cursul aceleiasi zile, in intervalul…

- Razie nocturna a polițiștilor rutieri din Alba Iulia: Cate amenzi au dat intr-o singura noapte și pentru ce abateri Intr-o singura noapte, in acest weekend, polițiștii rutieri din Alba Iulia au organizat o razie pentru a-i depista pe șoferii care nu respecta regulile de circulație. Mai exact, potrivit…

- Weekend-ul trecut, 17-19 iunie, polițiștii Serviciului Rutier Salaj impreuna cu cei de ordine publica au acționat cu efective marite pe linia depistarii conducatorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Au fost constatate 10 infracțiuni. …

- Politistii rutieri bacauani au intensificat actiunile in trafic, pe principalele artere din judet, in scopul reducerii riscului rutier. 56 de permise de conducere au fost reținute și retrase 13 certificate de inmatrciulare. Totodata, au fost aplicate 387 de sancțiuni contravenționale. Sub coordonarea…

- In cursul zilei de ieri, polițiștii din Tauții Magherauș, impreuna cu reprezentanți din cadrul R.A.R. Maramureș au desfașurat acțiuni pe linia controlului tehnic auto, a transportului de animale și respectarea de catre participanții la trafic a legislației rutiere. ​In urma neregulilor constatate, polițiștii…

- La data de 14 aprilie 2022, polițiștii rutieri au organizat o acțiune, in municipiul Botoșani și municipiul Dorohoi, pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere care au ca principala cauza de producere indisciplina pietonala.