Stiri pe aceeasi tema

- Stenogramele din ordonanta DNA de inculpare a liderului de sindicat de la metrou, Ion Radoi, arata ca primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, ar fi intarziat in mod intentionat sa demoleze chioscurile ilegale, scrie G4Media.ro. In schimbul acestei intarzieri, Piedone a pretins „jumatate din…

- Stenograme publicate in exclusivitate de G4Media din dosarul in care Ion Radoi, liderul sindicat de la metrou, a fost pus sub urmarire penala prezinta o complicitate intre acesta și primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, pentru a nu demola spațiile comerciale ale sindicatului. Mai exact, potrivit…

- Liderul Sindicatului Liber din Metrou, Ion Radoi, a fost plasat sub control judiciar de catre procurorii DNA, care il acuza de infracțiunile de folosire a influenței sau autoritații de catre o persoana ce deține o funcție de conducere intr-un sindicat, in forma continuata, și șantaj, privind modul in…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 14 iulie 2021, a inculpaților: RADOI…

- Liderul Sindicatului Liber din Metrou, Ion Radoi, este audiat miercuri seara la DNA, in urma perchezițiilor facute de anchetatori la locuința acestuia, la sediul Sindicatului Liber din Metrou și la sediile primariilor sectoarelor 3 și 5, conduse de Robert Negoița și Cristian Popescu Piedone, au declarat…

- De la 1 august se scumpeste transportul in comun din Capitala. Metrorex si STB introduc biletul comun. Pretul unei calatorii cu autobuzul sau tramvaiul creste de la 1,3 lei la 3 lei si cel al unei calatorii cu metroul, combinata cu transportul de suprafața va fi de 5 lei. Modificarile apar odata cu…

- Florin Cițu, aflat in acest moment in campanie pentru alegerea președintelui PNL, promite ca in cazul in care va caștiga funcția partidul nu va mai susține candidații altor formațiuni la sectoarele Capitalei. Asta presupune o declarație de razboi la adresa USR PLUS. Dupa cum se știe, PNL i-a susținut…

- Trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele dupa un program prelungit cu doua ore, luni, in contextul desfasurarii, la Bucuresti, a partidei de fotbal Franta - Elvetia, din faza optimilor de finala a Campionatului European de Fotbal - EURO 2020, informeaza Metrorex. "Metrorex…