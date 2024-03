Stiri pe aceeasi tema

- La data de 29.03.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Calarași au dispus reținerea a 4 inculpați și masura controlului judiciar fața de alți 3, cercetați pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și…

- Admiterea 2024 la programele de studii universitare de licenta organizate de Facultatea de Administratie Publica, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice si Facultatea de Management din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative se va realiza pe baza mediei examenului de Bacalaureat,…

- Conform proiectului de hotarare , aflat pe ordinea de zi a ședinței ordinare de CL Baia Mare din data 29 februarie 2024, consilierii vor supune la vot aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Baia Mare in domeniul public al Municipiului Baia Mare, a construcției “Cladire H.C. Minaur” și…

- Georgiana Iatan are 18 ani, este studenta la Facultatea de Drept din București și este pasionata de artele marțiale. Georgiana povestește pentru Libertatea cum a inceput drumul ei in lumea artelor marțiale, despre reușite printre incercari, și despre ce inseamna sa practici un sport de contact ca femeie.Reli…

- Catalin Cirstoiu este de profesie ortoped și conduce Spitalul Universitar. De-a lungul timpului, managerul a facut investiții masive in reabilitarea și dezvoltarea unitații medicale. Blocul alimentar a fost renovat, iar bolnavii primesc acum alimentație de calitate și personalizata diagnosticului. S-a…

- Astazi, 08.02.2024, a avut loc intalnirea de lucru a membrilor Biroului Operativ al Federației Sanitas cu doamna Ministru al Muncii-Simona Bucura Oprescu. Obiectivul acestei intalniri il constituie crearea mecanismului direct de consultare in vederea punerii in practica a angajamentului Guvernului Romaniei…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Caras-Severin au anuntat sambata, ca dupa ce au vazut imagini postate pe o retea de socializare, in care o fata este agresata de alte doua, politisti de la Sectia 8 Politie Rurala Oravita s-au sesizat si au inceput verificarile pentru identificarea…

- INTERVIU… Teodora Mihaila este unul dintre puținii tineri care au hotarat sa se intoarca acasa, in Vaslui, și sa se implice in comunitate. Are 23 de ani, a terminat Facultatea de Drept din Groningen (Olanda), este președintele “The Community for Youth Education Romania” – Vaslui și, totodata, co-manager…