- Patrimoniul cultural local al Jimboliei, creat in specificul natural al vestului tarii, este promovat, vineri, printr-un "Picnic in pusta", primul eveniment de acest fel cuprins in manifestarile dedicate Zilelor Jimboliei, care se desfasoara in perioada 28-30 iulie., potrivit Agerpres."Picnic in…

- Olga Skabeieva, prezentatoarea TV al postului public rus de televiziune, cunoscuta drept „papușa de fier” a lui Putin, cere lovirea unor state NATO, inclusiv Romania, pentru ca vor ajuta Ucraina sa-și exporte cerealele prin propriile ape teritoriale. Ea a spus direct ca Rusia ar trebui sa atace Turcia…

- Doua localitați banațene din vestul județului Timiș – orașul Jimbolia și comuna Otelec – doresc sa promoveze patrimoniul cultural local, locuitorii cu tradițiile lor și frumusețile naturale din zona de pusta aflata in aceasta parte de țara, organizand, pe langa alte evenimente, doua picnicuri menite…

- Planuri de a ajunge in vestul europei date pestre cap pentru mai mulți migranți cu permise de ședere in Romania. Ei au fost prinși de polițiștii de frontiera in timp ce incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria și Serbia. Migranții calatoreau in trei grupuri și au fost depistați in zona Sannicolau…

- Timișoara e pregatita pentru deschiderea unei noi ediții a Festivalului Inimilor, eveniment organizat de Primaria Timișoara, prin Casa de Cultura, care va avea loc intre 5 și 9 iulie, in Parcul Rozelor. Vor fi, in total, 32 de ansambluri, din 13 țari, de pe patru continente. In afara de grupuri din…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,2 s-a produs in aceasta seara in județul Arad, in zona seismica Banat. Mai multe cladiri au fost avariate in Arad. Seismul s-a simțit pana la Cluj și Timișoara, dar și in Ungaria, Serbia și Croația.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontiera Sannicolau Mare și Jimbolia, judetul Timiș, au depistat in weekend-ul trecut doua grupuri formate din zece, respectiv patru cetateni din Nepal, Bangladesh și Pakistan, toți cu permise de ședere valabile pe teritoriul Romaniei, care…

