Dupa ani de zile in care a fost cladirea a fost parasita, fostul sediu al CEC din Piatra-Neamț, de pe strada Cuejdi, se va transforma din cladire de birouri, cum a fost gandita in momentul construcției, intr-un bloc de locuințe. Actualul proprietar, SC Imperia Investments SRL din Iași, a facut o mișcare foarte buna in condițiile in care piața imobiliara pentru cladiri destinate firmelor este in cadere libera, insa cea rezidențiala este in creștere.Autorizația emisa luna trecuta de Primaria Piatra-Neamț prevede continuarea lucrarilor de schimbare de destinație, aici urmand sa fie amenajate 24 de…