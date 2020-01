Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au cumparat 160.000 de masini noi, in 2019, cu 20% mai multe decat in anul precedent, in timp ce tranzactiile cu masini second-hand pe plan intern au depasit 600.000 de unitati, releva un raport intocmit si publicat de o platforma online destinata vanzarii si cumpararii de autovehicule.…

- In ianuarie, ANAF organizeaza licitatii pentru masinile confiscate in mai multe orase din tara. Dintre toate masinile se remarca doua modele Dacia. E vorba de un model Dacia 1310 CLU break, an fabricatie 2002, pe benzina, la 850 lei. Apoi este modelul Dacia 1307, an fabricatie 1999, benzina, la 1.183…

- Piața auto din Romania a inregistrat noi recorduri in 2019: tranzacțiile cu autoturisme noi au avut cel mai bun an din ultimii 11, reinmatricularile au avut cel mai bun an din istoria lor, iar importurile de mașini second-hand s-au pastrat constante. Piața mașinilor ecologice a inregistrat și ea o creștere…

- Numarul de autovehicule noi crește in Romania de la o luna la alta. Anul acesta s-a atins un nou record de mașini noi vandute in țara noastra.Pe primul loc in acest top se afla, de departe, marca Dacia, care a vandut 45.307 unitați noi in intervalul ianuarie-noiembrie 2019 .Locul 2 este ocupat de Renault,…

- Inmatricularile in acest an au depașit jumatate de milion. Cate autoturisme Tesla și-au luat romanii Aproape 505.700 de autoturisme noi si second-hand au fost inmatriculate in primele zece luni in Romania, in crestere cu 0,39% fata de aceeasi perioada din anul anterior. Potrivit Direcţiei Regim…

- Vanzarile mașinilor ecologice au crescut in anul 2019, raportat la aceeași perioada a anului trecut. Datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA) arata ca anul acesta s-au comercializat 4.734 de unitați, fața de 2.927, in 2018. Din totalul vanzarilor de masini ecologice,…