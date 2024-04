Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul producatorului chinez de vehicule electrice (EV) Nio a cerut Statelor Unite deschidere, intr-un discurs rar sustinut in aceasta tara unde politicienii au incercat sa restranga si mai mult accesul Chinei la a doua cea mai mare piata auto din lume, dar cu tendința de a deveni principala piața,…

- Volkswagen a raportat o creștere neașteptat de puternica a livrarilor sale de mașini electrice și cu motoare cu combustie in China in primul trimestru, ajutata de reducerile de preț, in timp ce livrarile de vehicule electrice in Europa au scazut brusc din cauza reducerii cererii. Cel mai mare producator…

- Luna martie a acestui an a adus scaderi importante ale inmatricularilor de autoturisme noi, in Romania, trend in care s-a situat si segmentul masinilor electrice, cu un recul de 35,9%, fata de aceeasi perioada din 2023.

- In cursa impotriva Tesla, producatorul auto chinez BYD iși dezvolta strategii peste hotare, inregistrand un succes imediat in vanzari, adesea la doar un an de la intrarea pe piața. Avand in vedere tensiunile politice in ceea ce privește exporturile chinezești de vehicule electrice catre SUA, compania…

- Vanzarile de masini electrice (BEV) au crescut, anul trecut, la nivel european, cu 28%, si cu peste o treime numai in Uniunea Europeana (UE), comparativ cu datele din 2022, insa constructorii de automobile nu au reusit sa livreze pe piata modele accesibile, potrivit unei analize realizata de organizatia…

- Producatorii de automobile europeni si furnizorii lor au un an dificil, in timp ce se intrec pentru a reduce costurile modelelor electrice pentru a-i contracara rivalii chinezi, care aduc vehicule mai ieftine in Europa, transmite Reuters. O mare intrebare este in ce masura mai pot producatorii de…

- Tesla, Renault, Dacia, VW, MG și chiar Toyota par sa porneasca razboiul prețurilor modelelor electrice și au scazut succesiv tarifele de vanzare. Prin urmare, anul 2024 promite sa fie sub cele mai bune auspicii pentru cei care spera la modele „zero emisii” mai ieftine.

- Mașinile electrice au prins teren in ultimii ani, fiind aclamate ca viitorul mobilitații ecologice, dar nimeni nu a banuit ca o serie de probleme vor arunca o umbra asupra lor. Contrar așteptarilor de creștere a popularitații vehiculelor electrice, cifrele recente, despre care vom vorbi imediat, arata…