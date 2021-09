Piaţa logistică şi industrială continuă să fie sectorul imobiliar cel mai dinamic (analiză) Piata logistica si industriala continua sa fie sectorul imobiliar cel mai dinamic, stocul total de spatii de depozitare moderne depasind 6 milioane de metri patrati, arata Colliers in raportul de piata privind evolutia pietei imobiliare in primul semestru din 2021. "Prima jumatate a lui 2021 arata exceptional pentru sectorul industrial si logistic, cererea totala crescand la aproape 394.000 de metri patrati in tranzactii de leasing, de la aproape 289.000 de metri patrati de spatii de depozitare moderne tranzactionate in aceeasi perioada a anului trecut", sustin autorii raportului. Astfel, performanta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

