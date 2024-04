Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucni duminica dupa-amiaza, 24 martie, intr-un apartament de la etajul 6 al unui bloc situat pe Șoseaua Pantelimon, in Sectorul 2 al Capitalei. Pompierii interveni cu mai multe autospeciale, iar pana acum au fost evacuați 20 de locatari, iar trei dintre ei au primit ingrijiri medicale…

- Un nou incendiu miercuri in Delta Vacaresti. Pompierii au localizat incendiul din Delta Vacaresti, care a afectat o suprafata de circa 10.000 de metri patrati, a anuntat Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF). Initial s-a transmis ca incendiul s-a extins…

- Un incendiu puternic a izbucnit in Delta Vacarești in aceasta dupa-amiaza. Pompierii ISU București-Ilfov intervin in aceste momente cu 11 autospeciale de stingere. 1.000 de metri patrați sunt afectați și exista pericol de propagare.

- RetuRO anunta extinderea capacitatii centrului regional din Bontida, judetul Cluj, iar spatiul va avea o suprafata de peste sapte mii de metri patrati, urmand sa fie create 50 de locuri de munca. “RetuRO, administratorul Sistemului de Garantie-Returnare (SGR), anunta extinderea capacitatii centrului…

- Peste 100 de persoane au fost evacuate, vineri, dintr-o hala de producție unde a izbucnit un incendiu. Suprafața totala a halei este de aproximativ 10.000 de metri patrați și a fost inundata cu fum, iar incendiul se manifesta pe 200 de metri patrați. Potrivit ISU Timiș, incendiul a izbucnit la hala…

- Incendiu de gunoi menajer in satul Balteni, comuna Conțești, duminica dupa-amiaza! Un morman de deșeuri din plastic, cauciucuri și din alte materiale au luat foc pe o suprafața de aproximativ 200 de metri patrați. Pentru stingerea flacarilor au intervenit pompierii Garzii de Intervenție Racari, cu o…

- Trei case din Sectorul 3 din Bucuresti au fost afectate de un incendiu puternic, interventia pompierilor fiind ingreunata de distanta mica dintre proprietati. Una dintre locuinte a fost distrusa complet. Doua femei care au suferit atac de panica au fost transportate la spital. Incendiul a izbucnit,…

- In cursul acestei nopți, in jurul orei 1.00, pompierii ISU București-Ilfov au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs pe strada Oriav din sectorul 3 al Capitalei.Incendiul s-a manifestat cu flacara violenta și degajari mari de fum la 3 locuințe, pe o suprafața totala de aproximativ 300 mp.Ținand…