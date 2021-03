Piaţa e-commerce din România a depăşit 7 miliarde de euro, anul trecut (procesator plăţi) Piata locala de e-commerce a ajuns, anul trecut, la valoarea de 7 miliarde de euro, in crestere cu 36% fata de 2019, conform datelor interne si externe analizate de PayU, liderul pietei de plati online din Romania. "Comertul electronic este unul dintre sectoarele cu cea mai rapida crestere, iar Romania nu face exceptie, inregistrand o evolutie accelerata, pe fondul pandemiei de COVID-19, care in mod normal s-ar fi inregistrat in ani de zile. Aceasta evolutie a avut un impact direct in cresterea e-commerce-ului si in accelerarea adoptiei platii online cu cardul. Principalii actori care au sustinut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

