Stiri pe aceeasi tema

- Inca patru suceveni au murit de coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica care a dat publicitații o noua lista cu 15 decedați. Printre sucevenii decedați se numara un barbat de 63 de ani de la Spitalul de Ingrijiri Paliative de la Ilișești și un barbat de 80 de ani Centrul de Reabilitare…

- Piata auto din Romania a fost lovita puternic de crizaprovocata de coronavirus. Potrivit, ultimelor date oferite de Asociația Producatorilorsi Importatorilor de Autoturisme, s-a inregistrat o scadere de 23,8% in primeletrei luni ale acestui an, fata de acelasi interval din 2019.Cifrele oferite de APIA…

- Piata imobiliara din Romania, afectata de pandemie Foto: RRA / Adriana Tudose Piata imobiliara din România este afectata de pandemia de COVID-19, în urma declararii starii de urgența fiind limitate și deplasarile cumparatorilor pentru vizionare locuințelor scoase la vânzare,…

- Prof. dr. Virgil Paunescu, director Oncogen Timisoara, anunta ca vaccinul impotriva COVID-19 ar putea fi pe piata in toamna acestui an. "90% va functiona. Noi am pus din februarie cercetarea la liber pe internet", a precizat acesta la Antena 3. Deja oficiali chinezi si americani si-au manifestat…

- Editorial de Aleksandr Sobko Evenimentele de pe piața petrolului și problema coronavirusului au lasat cumva in umbra discuțiile privind problema gazelor. Dar, evident, o scadere a prețurilor petrolului va influența și piața gazelor naturale. Iata ce este interesant sa subliniem aici: © Sputnik…

- Landul german Bavaria va inchide toate scolile, gradinitele si cresele incepand de luni si pana la data de 6 aprilie, cand incepe vacanta de Paste, din cauza epidemiei de coronavirus, potrivit unor surse guvernamentale regionale, transmit Reuters si dpa. In Germania se inmultesc apelurile ca aceasta…

- Extinderea rapida a epidemiei de coronavirus va avea cu siguranta impact asupra cresterii economiei mondiale, iar Fondul Monetar International isi va revizui probabil in scadere previziunile, a afirmat joi purtatorul de cuvant al FMI, Gerry Rice, transmite Reuters potrivit Agerpres. "Este evident…

- Preturile petrolului au scazut cu peste 1%, intr-o singura zi, in urma cresterii numarului de cazuri de coronavirus raportate in lume. Bursele europene, pe roșu Preturile petrolului au scazut miercuri cu peste 1%, in urma sutelor de cazuri noi de coronavirus raportate in Asia, Europa si Orientul Mijlociu,…