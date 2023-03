Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru iubitorii cei care indragesc muzica legendarei trupe Phoenix. Liderul trupei, solistul Nicu Covaci, este așteptat la Zalau. Luni, 27 martie, de la ora 19, in sala 2D a Cinematografului Scala va rula proiecția speciala a filmului „PHOENIX – Povestea”, in prezența liderului trupei, Nicu…

- Fondatorul si liderul formatiei Phoenix a fost instiintat de Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor ca i a fost respinsa cererea de a deveni membru. Iata ce spune Lucian Romanescu NicuCovacI si nu numai el....Am aflat si eu, cu surpriza amara, ca Nicu Covaci nu a luat examenul pentru a fi membru al…

- Muzeul Județean Mureș organizeaza sambata, 25 martie, incepand cu ora 17.00, in Sala Mica a Palatului Culturii din Targu Mureș, la proiecția speciala a filmului "Phoenix – Povestea" (regia Cristian Radu Nema), care va fi urmata de o discuție cu fondatorul și liderul formației Phoenix, Nicu Covaci și…

- Joi, 2 martie a.c., la ora 19.30, pe D.N.1 H, in localitatea salajeana Hereclean, polițiștii Serviciului Rutier au depistat in trafic un tanar de 22 de ani, din municipiul Zalau, in timp ce conducea un autoturism, cu viteza de 122 de km/h, inregistrata radar, in zona de limitare a vitezei de deplasare…

- Pe 2 aprilie 2023, la Filarmonica Pitești va fi proiectat filmul „PHOENIX – Povestea”. Vor fi prezenți fondatorul Nicu Covaci și echipa filmului. Regizat de cineastul Cristian Radu Nema, producator fiind Bianca Beatrice Michi, filmul spune povestea trupei, la aniversarea a 60 de ani. Biletele pot fi…

- Muzician a povestit cu umor, la Digi24, cum a ramas fara carnet in timp ce se grabea spre un concert din Capitala. Acesta a rememorat un moment hazliu petrecut pe strada, cand a fost recunoscut de un fan. Mircea Baniciu, 73 de ani, este un nume greu in muzica romaneasca. Timișoreanul a cunoscut ascensiunea,…

- Președintele Consiliului Județean Salaj, Dinu Iancu-Salajanu, a participat, astazi, la Badacin, la evenimentul omagial dedicat marelui om politic Iuliu Maniu, de la a carui naștere s-au implinit 150 de ani, iar de la trecerea in eternitate, 70 de ani. Manifestarile au debutat cu Sfanta Liturghie, oficiata…

- Directorul de comunicare Untold, Edy Chereji, a relatat coșmarul rutier trait in a doua zi a Anului Nou, cand a stat blocat ore in șir in trafic. ”Azi, in a 2-a zi a noului an, am petrecut in masina 8 ore minunate, de la Zalau la București. Din cele 8 ore, aproape 4 ore, m-am bucurat doar de bucata…