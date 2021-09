Pfizer lansează teste clinice pe om ale unui vaccin cu ARN mesager împotriva gripei Laboratorul farmaceutic american Pfizer a anuntat ca testeaza pe om un vaccin impotriva gripei care foloseste tehnologia ARN mesager, folosita pentru prima oara la vaccinul sau impotriva covid-19, o tehnologie care ar putea imbunatati eficienta actualelor vaccinuri impotriva gripei, cuprinsa in prezent intre 40% si 60%, relateaza AFP. Compania americana in domeniul biotehnologiei Moderna a anuntat, la randul sau, ca a lansat teste ale unui asemenea – in iulie. Testul clinic al Pfizer are loc in Statele Unte si evalueaza siguranta unei doze a acestui nou vaccin si imunogenicitatea – capacitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

