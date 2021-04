Stiri pe aceeasi tema

- OPEC+ si-a redus estimarile referitoare la cererea de petrol din 2021, cu 300.000 de barili de petrol pe zi, din cauza noilor restrictii impuse de guverne in pandemia de Covid-19, potrivit unui raport realizat de o comisie de experti a organizatiei, transmite Reuters. Comisia Tehnica Mixta,…

- Comisia Tehnica Mixta, care ofera consultanta grupului de state producatoare de petrol intre care se afla Arabia Saudita si Rusia, s-a reunit marti, inaintea unei reuniuni ministeriale de joi, la care se va decide politica referitoare la productie. “In pofida reducerii continue a stocurilor comerciale…

- Rusia a lansat luni de pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan o racheta Soyuz care are la bordul ei 38 de sateliti straini si a carei lansare a fost amanata de doua ori din cauza unor probleme tehnice, informeaza AFP. Racheta Soyuz-2.1 a fost lansata cu succes la ora 06:07 GMT, potrivit imaginilor transmise…

- Ministrul Bogdan Aurescu va participa, luni, la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale Uniunii Europene, care va avea loc la Bruxelles. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe transmis AGERPRES, la punctul de pe agenda privind Aspectele Curente…

- Statele membre NATO sunt prost pregatite in cazul izbucnirii unui conflict de mare amploare, indica un raport elaborat recent de Agentia de studii suedeze (SRA) in care a fost evaluata puterea militara a Aliantei si a partenerilor ei in comparatie cu cea a Rusiei, informeaza luni euractiv.com.…

- Ambasada Rusiei de la Sofia a transmis ca țarile ar trebui sa se uite prima data în propria ograda pentru a se asigura ca drepturile și respectațile democratice sunt respectate acasa înainte sa „navalnîiasca” dupa ce autoritațile bulgare au condamnat încarcerarea…

- In urma recentei incarcerari a lui Alexei Navalnii, eurodeputații solicita țarilor UE sa inaspreasca in mod semnificativ sancțiunile impotriva Rusiei, potrivit Mediafax. Intr-o rezoluție adoptata cu 581 voturi pentru, 50 impotriva și 44 abțineri, Parlamentul invita statele membre ale UE sa…

- Venezuela (300 miliarde de barili), Arabia Saudita (266,6 miliarde de barili) si Canada (170,8 miliarde de barili) sunt țarile care au cele mai mari rezerve de petrol la nivel mondial, scrie Mediafax.