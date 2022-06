Petrecerea VIVA 2022. Cum s-au îmbrăcat vedetele Petrecerea VIVA 2022. Cum s-au imbracat vedetele Revista VIVA a reunit seara trecuta cele mai cunoscute vedete din showbiz la petrecerea pe care o organizeaza anual. De altfel, unul dintre cele mai așteptate evenimente mondene ale anului. S-a ales ca locație Clubul Diplomatic de langa parcul Herastrau, iar dress-code-ul impus a fost unul plin de culoare. Va invitam astazi sa admiram impreuna ținutele pe care vedetele le-au afișat pe covorul roșu la petrecerea VIVA 2022. Foto: VIVA Andreea Marin și Adrian Brincoveanu Giulia Nahmany Viviana Sposub și George Burcea Cristina Cioran Flick și soția… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

