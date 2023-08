Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare astazi in familia Magdei Palimariu! Aksel, fiul prezentatoarei TV și al lui Ionuț Eriksen, președintele Camerei de Comerț din Norvegia, a implinit un an, iar parinții lui i-au organizat o petrecere pe cinste. Chiar mama lui a fost cea care a facut publice imagini de la fericitul eveniment,…

- Jasmine a implinit 45 de ani și a ales sa iși sarbatoreasca astfel ziua de naștere. Daca in urma cu mulți ani, dansatoarea din buric organiza petreceri fastuoase, a ales sa marcheze momentul in care a implini 45 de ani alaturi de familie și prieteni.

- Sarbatoare mare in familia lui Adrian Minune! Fiul celebrului manelist și-a facut majoratul, motiv pentru care s-au distrat cu toții pe cinste intr-un restaurant de lux. Cum au petrecut cu ocazia zilei in care baiatul manelistului a implinit varsta de 18 ani.

- Dan Badea a implinit 47 de ani și sarbatorit aceasta zi cu o petrecere de proporții! Prezentatorul TV și-a aniversat ziua de naștere in mai multe zile, alaturi de o mulțime de prieteni. De asemenea, soția lui a fost alaturi de el, iar Dan Badea s-a simțit un barbat cu adevarat norocos și implinit.

- Selena Gomez a implinit 31 de ani. Cum a sarbatorit! Selena Gomez a implinit 31 de ani. Ziua de naștere a vedetei a fost sambata, iar evenimentul a fost marcat printr-o petrecere de zile mari. La petrecerea aniversara, Selena a avut alaturi o mulțime de prieteni. Printre aceștia s-au numarat și vedete…

- Profesorul Constantin Balaceanu-Stolnici a implinit 100 de ani. Om de știința, medic neurolog, profesor de Neuropsihologie și Anatomie a Sistemului nervos, dar și membru de onoare al Academiei Romane, Constantin Balaceanu-Stolnici a ajuns la varsta de 100 de ani. Considerat ultimul boier autentic, acesta…

- FOTO: Veteranul de razboi Ioan Cerghedean a implinit varsta de 101 ani! Acesta a fost sarbatorit cum se cuvine FOTO: Veteranul de razboi Ioan Cerghedean a implinit varsta de 101 ani! Acesta a fost sarbatorit cum se cuvine Veteranul de razboi Ioan Cerghedean a fost sarbatorit astazi, cu ocazia implinirii…

- Antrenorul Jose Mourinho a declarat, miercuri seara, ca este foarte mandru de jucatorii echipei AS Roma, care au pierdut un meci, dar nu si demnitatea, in finala Ligii Europa. "Am simtit presiunea in fata unei echipe care are mai mult talent decat noi. Am pierdut un meci, dar nu si demnitatea. Niciodata…