- In weekend, Liviu Varciu, actorul din serialul “Bravo, tata!”, și-a serbat ziua de naștere alaturi de cei dragi. Vedeta a marturisit intr-un Insta Story ce cadou și-ar fi dorit sa primeasca.

- Chuck Norris a implinit pe 10 martie varsta de 84 de ani, insa spune ca se simte ca la 48 de ani. Iata mai arata celebrul actor și artist in arte marțiale, dar și ce spune despre secretul care il menține tanar!

- Fiul Danei Rogoz a implinit 10 ani, iar parinții lui au decis sa ii organizeze o altfel de petrecere. Vlad a petrecut alaturi de prieteni in padure. Vedeta a explicat ca vrea ca in fiecare an, fiul ei sa aiba parte de ceva inedit.„Am sarbatorit ziua copilului nostru. Vlad a implinit 10 ani și, desigur,…

- Ziua de ieri a fost speciala pentru Vasilica și Amalia Ceterașu. Copiii celor doi, Kevin și Thiago, au implinit un an. Artiștii au organizat o petrecere in cinstea gemenilor, atunci cand le-au taiat moțul.

- Celebrul violonist din Maramureș, Gabi Stangau, a murit intr-un accident de ATV, la doar doua zile dupa ce a sarbatorit implinirea varstei de 32 de ani. Evenimentul tragic s-a petrecut astazi in localitatea Dumbravița, la scurt timp dupa ce artistul susți

- Un barbat din SUA care a luptat in cel de-al Doilea Razboi Mondial și-a sarbatorit vineri aniversarea a 100 de ani la același restaurant fast food la care mananca aproape in fiecare zi, relateaza Business Insider. Zan White, din statul american Virginia de Vest, ia micul dejun la un restaurant McDonald’s…

- Ziua de astazi este cu totul speciala pentru Alex Macarie, care a participat la Mireasa, sezonul 7. A implinit 28 de ani, iar oamenii dragi nu au uitat de acest moment important. Un fost concurent dintr-un sezon diferit i-a dat dedicații pe TiKTok.

- A fost sarbatoare mare in familia lui Calin Donca, dupa ce a ieșit din inchisoare. Arisa, fiica acestuia, a implinit 10 ani. Iata ce mesaj emoționant a primit micuța de la tatal sau, chiar in mediul online.