Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Cluj a respins recursul administrației locale din Turda, impotriva deciziei Tribunalului Cluj, care a anulat hotararea Consiliului Local Turda prin care s-a aprobat dopcumentația... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Obligata fiind sa infiinteze un serviciu de iluminat public, administratia locala campulungeana va sta deoparte de activitatea acestuia. Noua structura fara personalitate juridica si care se va subordona Consiliului Local va gestiona problema prin intermediul unui concesionar. A fost eliminata ideea…

- Fostul secretar al municipiului Zalau Stelian Potrovita, care a fost trimis in judecata de catre procurorii DNA, trebuia sa aiba procesul azi 15.04.2020, dar din cauza starii de urgenta a fost suspendat, asa ca a fost reprogramat pe data de 24.06.2020 la Curtea de Apel Cluj.Reamintim ca procurorii din…

- Anunțat la inceputul lunii mai, concursul pentru postul de administrator public al județului Neamț a fost amanat de catre organizator, pe motiv de stare de urgența. Reamintim ca prevederile sale cu privire la selecția candidatului erau extrem la largi, ca sa dea posibilitatea sa se inscrie la concurs…

- Celebrul interlop ieșean Adrian Corduneanu și-a adunat prietenii și a facut o petrecere de zile mari, in plina stare de urgența, ignorand prevederile ordonanței militare. Totul a fost transmis live pe Facebook.Adrian Corduneanu, poreclit „Beleaua” aorganizat, luni, o petrecere de zile mari. Interlopul…

- Sunt șocat și indignat, in același timp. Pot ințelege ca ne aflam intr-o situație delicata, in plina pandemie. Pot ințelege ca trebuie luate masuri urgente, dure, restrictive in ceea ce privește... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Consilierii PMP Turda au inițiat un sondaj de opinie public, prin care solicita parerea turdenilor in ceea ce privește ANULAREA Zilelor Municipiului Turda din acest an, avand in vedere situația in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ziar de Cluj a publicat diploma de francmason a lui Petre Pop, fostul administrator al Primariei Campia Turzii, dupa ce acesta negase ca ar face parte din vreun ordin masonic. Dezvaluirile Ziar de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!