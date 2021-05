Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR-PLUS Iasi, Cosette Chichirau, califica drept "un discurs tipic de pesedist prins la furat, din categoria Dragnea – Nastase" declarațiile primarului liberal Mihai Chirica, care a susținut ca acuzațiile de crima organizata ce i-au fost aduse în dosarul DIICOT sunt în…

- Adopția tehnologiei la nivel global le permite brandurilor sa utilizeze o multitudine de platforme online prin care se pot adresa consumatorilor, fie ca vorbim despre Facebook, Instagram, Google, Pinterest etc. In toata aceasta evoluție accelerata și competitivitate acerba, ce in unele cazuri duce…

- Vineri, 9 aprilie, a inceput prohibiția generala a pescuitului in Romania. Activitatea de pescuit va fi interzisa in habitatele naturale care constituie frontiera. Masura legislativa prevazuta in Ordinul de prohibitie emis de Ministerul Mediului si cel al Agriculturii se va pune in aplicare din data…

- Prohibitia generala a pescuitului in Romania a inceput, vineri, in habitatele naturale, activitatea de pescuit urmand sa fie interzisa si in apele care constituie frontiera din data de 24 aprilie, se arata in Ordinul de prohibitie emis de Ministerul Mediului si cel al Agriculturii. Actul normativ prevede…

- Prohibitia generala a pescuitului in Romania a inceput, vineri, in habitatele naturale, activitatea de pescuit urmand sa fie interzisa si in apele care constituie frontiera din data de 24 aprilie, se arata in Ordinul de prohibitie emis de Ministerul Mediului si cel al Agriculturii. Actul normativ…

- “Ar fi suficienta respectarea stricta a actualelor masuri – purtarea mastii sanitare in spatii publice, distantarea, evitarea aglomeratiei – in paralel procesul sustinut de vaccinare pentru a nu fi necesare alte decizii restrictive la nivel local sau carantinarea zonala pentru limitarea raspandirii…

- Prim-ministrul Florin Citu a cerut prefectilor, luni, intr-o videoconferinta, sa ia toate masurile necesare pentru a impune „respectarea stricta” a regulilor aflate in vigoare, subliniind ca, daca acest lucru se intampla, nu ar fi necesare alte restrictii pentru a limita raspandirea SARS-CoV-2. „Vedem…