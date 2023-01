Ministrul Agriculturii, Petre Daea i-a sfatuit pe romani sa nu consume larva gandacului de balegar, insecta care a fost introdusa recent pe lista celor potrivite pentru utilizarea in bucatarie de Comisia Europeana. „Aprobare nu inseamna si mancare (…) Lasați insectele in insectar!”, a spus ministrul. „Lasati-le in aprobari, dar nu le puneti in mancare, nu […] The post Petre Daea, dupa ce s-a decis ca larva gandului de balegar poate ajunge in farfuriile europenilor: „Lasati insectele in insectar” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .