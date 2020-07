Petiţie pe internet pentru susţinerea alăptării. Multe mame renunţă încă din maternitate! Un studiu realizat in 2019 referitor la alaptarea in Romania a aratat ca foarte multe mame renunta la alaptare inca din maternitate din cauza faptului ca nu primesc suficient sprijin in initierea alaptarii si in atasarea copilului la san. „Alte motive considerate bariere in alaptarea exclusiva care le determina pe mame sa renunte la alaptare sunt lipsa infrastructurii baby-friendly (mama nu poate sta cu bebelusul in salon), numarul mic (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociația SAMAS lanseaza o petiție online pentru ca in fiecare maternitate sa existe un consilier in alaptare dedicat, care sa ofere sprijin pentru mame in alaptare și menținerea lactației, anunța MEDIAFAX.Demersul este inițiat in cadrul campaniei „Alapteaza, totul va fi bine!”, desfașurata…

- Bearflix, primul serviciu de video streaming care ajuta la susținerea prin donații a Centrului pentru Reabilitarea Urșilor Orfani din Romania a fost lansat luni de WWF Romania, potrivit Mediafax.Reprezentanții WWF Romania declara ca pe platforma Bearflix publicul larg și susținatorii proiectului…

- Lipsa infrastructurii rutiere e completata de inconștiența multor șoferi din Romania. Aproape zilnic sunt publicate pe internet filmari cu tot felul de șoferi teribiliști dispuși sa riște.Cel mai recent eveniment surprins cu o camera video de la bordul unei mașini ne arata cat de aproape au fost de…

- Compania a efectuat studiul „eSky.ro: calatoriile in perioada Covid-19” pentru a afla cum percep subiectii calatoriile. Studiul a fost realizat in luna mai, folosind metoda CAWI (Computer-Assisted Web Interview) pe un grup independent de 412 utilizatori de internet (clienti eSky.ro). Desi pandemia…

- Seful Executivului a vorbit despre cresterea pensiilor in discursul pe care l-a sustinut la Adunarea Membrilor Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei. "Nivelul pensiilor, in ciuda populismelor si spuselor partidelor de stanga ca pensiile pot ca creasca asa din pix, nu exista decat doua solutii…

- O petiție pentru redeschiderea Spitalului Colentina din București și pentru persoanele care nu sunt infectate cu coronavirus a fost semnata de aproximativ 300 de persoane de la aceasta unitate, noteaza Agerpres.Astfel, medicii, cadrele medii dar și personalul auxiliar solicita folosirea Spitalului Colentina…

- Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de guvern de ieri, 7 mai, la propunerea Ministerului Educației și Cercetarii, o hotarare privind suplimentarea bugetului ministerului cu suma de 150 de milioane de lei pentru anul 2020, a transmis astazi biroul de comunicare al Ministerului Educației și Cercetarii.…

- Ziarul Unirea CNE: „Ce se intampla, insa, cu elevii din mediile dezavantajate, care nu au acces la Internet?”. Consiliul solicita abrogarea ordinului privind obligativitatea cursurilor online Consiliul Național al Elevilor, unica structura de reprezentare a elevilor din Romania la nivel național cere…