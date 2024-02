1 milion de români educați financiar de BCR Banca Comerciala Romana (BCR) a depașit pragul de 1 milion de romani care au beneficiat gratuit de educație financiara, prin cele doua programe ale sale dedicate – Școala de Bani și Coaching Financiar, in cei 8 ani de cand le deruleaza in comunitați, instituții, companii, dar și unitațile bancii.650.000 de copii, adolescenți, tineri și adulți absolvenți Școala de BaniȘcoala de Bani, proiectul BCR lansat in 2016 a devenit cel mai amplu și cunoscut program de educație financiara din Romania. Peste 1.500 de angajați ai bancii au oferit, in paralel cu activitatea lor curenta, cursuri de educație financiara,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

