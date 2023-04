Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o luna de vis in America, Cirstea și-a schimbat statutul, de la nivelul unei jucatoare incapabile sa lege mai mult de doua-trei victorii, la una care a caștigat noua meciuri din 11, la Indian Wells și Miami.

- Sorana Cirstea și-a vazut oprit in penultimul act parcursul impresionant de la Miami, fiind invinsa de cehoaica Petra Kvitova, scor 5-7, 4-6, dupa o batalie pe cinste, de peste o ora și jumatate. Sorana pare mai mult decat incantata pentru parcursul ei din „Sunshine Double” - sfert la Indian Wells și…

- Carlos Alcaraz, #1 ATP, a avansat, vineri dimineața, in semifinalele turneului de 1000 de puncte de la Miami, dupa o victorie autoritara reușita in fața americanului Taylor Fritz (25 de ani, #10 ATP), scor 6-4, 6-2. Ibericul de 19 ani iși securizeaza primul loc in cazul in care cucerește titlul in Florida,…

- Sorana Cirstea reflecteaza asupra schimbarilor pozitive aparute in evoluția ei in ultimele saptamani, spunand ca este o jucatoare mai completa acum Toata lumea o urmarește acum cu alți ochi, mirați și admirativi, pe romanca in varsta de 32 de ani, dupa ce a atins intai „sferturile” la Indian Wells,…

- Elena Carstea a trecut printr-un accident vascular cerebal hemoragic puternic, in urma caruia a scapat ca prin minune. Marea artista a muzicii ușoare romanești a fost externata și se reface dupa doua saptamani petrecute intr-un spital din Miami. AVC-ul a fost urmat de mai multe pneumonii severe, artista…

- Jucatorul grec de tenis Stefanos Tsitsipas, 3 ATP, favorit nr. 2, s-a calificat sambata seara fara joc in turul al treilea al turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, dupa ce adversarul sau, francezul Richard Gasquet (40 ATP) s-a retras din…

- Jucatoarea americana de tenis Jessica Pegula, 3 WTA, favorita nr. 3, s-a calificat sambata seara in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, dupa ce a trecut, in doua seturi, 6-1, 7-6 (7/0), de compatrioata sa, Danielle Collins…

- Liderul clasamentului ATP, sarbul Novak Djokovic, 35 de ani, nu va juca la turneul ATP Masters 1.000 de la Indian Wells din California pentru ca nu este vaccinat impotriva COVID-19 și nu va putea intra pe teritoriul SUA.„Novak Djokovic a declarat forfait”, au anunțat organizatorii Indian Wells, care…