- Primarul general, Ion Ceban, a venit cu un comentariu privind prețul la gaz. „Reducerile la tarife trebuiau facute inca in noiembrie, decembrie, cand vin facturile cele mai mari, dar nu cand casca mațele. Nu este bine ca Moldova, cea mai saraca țara din Europa, sa plateasca cel mai scump”, a menționat…

- Trebuie sa importam roșii, ceapa, varza.., dar și carne de porc pentru acoperirea cererii, deoarece doar necesarul de oua și carne de oaie și capra este asigurat din producția proprie, arata INS. Datele oferite de Institutul Național de Statistica (INS) arata ca producția a scazut cu aproximativ…

- Puterea de cumparare este in scadere, nu previzionam o crestere pe consumul de mezeluri in acest an, susține Luchi Georgescu, producatorul de mezeluri Meda Prod 98, potrivit Ziarului Financiar.

- Astazi, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, este așteptat la Direcția Naționala Anticorupție (DNA) pentru a fi informat cu privire la calitatea sa de inculpat intr-un dosar ce vizeaza acuzații de cumparare de influența. Procurorii au citat arhiepiscopul in urma unei inregistrari in care acesta este…

- Ministrul Agriculturii , Florin Barbu se va intalni luni cu reprezentanții comercianților și procesatorilor pentru a analiza rezultatele masurii de plafonare a adaosului comercial la alimentele de baza. Anunțul a fost facut de oficial prin intermediul unei postari pe Facebook. Florin Barbu atrage atenția…

- Produsele de consum s-au scumpit cu 10,4% in ultimele 12 luni (ianuarie 2023 – decembrie 2023), anunța Insititutul Național de Statistica (INS). Cele mai mari creșteri ale preturilor au fost in sectorul serviciilor: 11,2%. Rata anuala a inflatiei a scazut in decembrie 2023 la 6,6%, de la 6,72% in noiembrie,…

- Rata mare a inflației a erodat puternic puterea de cumparare a romanilor. In 2022 aceasta a fost de 16,4 %, iar pentru 2023 a fost estimata la 12,1%. In total, luand acest indice generalizat, puterea de cumparare a romanilor a scazut cu aproape 30 %. Un colac de salvare pentru angajati in fata inflatiei…

- Republica Moldova cumpara, acum, gaze din țara noastra. Intrebarea e ce se va intampla zilele viitoare cand se anunța deteriorarea vremii. Consumul de gaze al Romaniei se situeaza in jurul valorii de 40 de milioane de metri cubi, iar structura acestuia este diversificata. Producția locala atinge 24,1…