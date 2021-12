Peste 7.400 hectare de pădure au fost introduse în Catalogul Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine ”La data de 15 decembrie 2021, in Catalogul Padurilor Virgine si Cvasivirgine – editia a 12-a, este inscrisa o suprafata totala de 70.069 ha, din care 8.579,8 ha paduri virgine si 61.489,2 ha paduri cvasivirgine”, arata ministerul. Astfel, au fost finalizate si avizate loturile de pe Garzile Forestiere Brasov, Cluj si Timisoara incluse in „Studiul national de identificare a padurilor virgine / cvasivirgine” . Acestea au cuprins o suprafata de 2.593 ha de pe judetele Brasov, Harghita si Sibiu, 1.056 ha de pe judetele Alba, Bistrita-Nasaud, Cluj si Maramures si 2.513 ha de pe judetele Caras-Severin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O suprafata totala de 70.069 hectare, din care 8.579,8 ha paduri virgine si 61.489,2 ha paduri cvasivirgine era inscrisa la data de 15 decembrie, in Catalogul Padurilor Virgine si Cvasivirgine, a anunțat joi Ministerului Mediului, citat de News.ro . ”La data de 15 decembrie 2021, in Catalogul Padurilor…

- PNL, PSD și UDMR s-au intalnit, astazi, in ședința de coaliție. Potrivit unor surse, partidele și-au imparțit prefecții. PSD: – Bacau, Bistrița Nasaud, Braila, Caras, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Iasi, Ilfov, Mehedinti, Neamt, Prahova, Satu Mare, Timis, Tulcea, Valcea, Vrancea, București…

- Alerta de ninsori in țara. Sunt 24 de județe afectate care se vor afla sub incidența ninsorilor in zilele de marți și miercuri. Ninsori in jumatate de țara Potrivit avertizarii meteo, in intervalul 7 decembrie, ora 6:00 – 8 decembrie, ora 18:00, in sudul si estul Transilvaniei, nordul si centrul Moldovei,…

- Ce inseamna Ardeal, zona la care ravnesc ungurii. Cuvinte și expresii ardelenești neințelese de ceilalți romani Ce inseamna Ardeal, zona la care ravnesc ungurii. Cuvinte și expresii ardelenești neințelese de ceilalți romani Romania e cuprinsa de peisaje care mai de care mai frumoase, care au reușit…

- Pentru cuplarea unor conducte noi la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale joi, 18 noiembrie, incepand cu ora 09:00 pe strazile Privighetorilor, Tudor Vladimirescu, Alexandru Sahia și parțial pe str. Republicii…

- Pentru cuplarea unor conducte noi la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale joi, 18 noiembrie, incepand cu ora 09:00 pe strazile Privighetorilor, Tudor Vladimirescu, Alexandru Sahia și parțial pe str. Republicii…

- In cursul dimineții de astazi, 4 octombrie 2021, au mai fost confirmate inca 150 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 37.677. In intervalul 03.10.2021 (10:00) – 04.10.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 133 de decese (67 barbați și 66 femei), ale unor…

- ASTAZI: Sistare temporara a furnizarii gazelor naturale in Santimbru, Coșlariu și Galtiu pentru efectuarea unor lucrari neplanificate ASTAZI: Sistare temporara a furnizarii gazelor naturale in Santimbru, Coșlariu și Galtiu pentru efectuarea unor lucrari neplanificate Pe fondul unui incident aparut la…