Stiri pe aceeasi tema

- De la interventia Rusiei in Ucraina, 3.640.000 de persoane au parasit tara, dar peste un milion s-au intors deja, a relatat sambata, intr-un mesaj video, ministrul ucrainean de interne, Denis Monastirski, citat de Agerpres. „In intreaga perioada de la izbucnirea razboiului (in 24 februarie) si pana…

- Autoritațile din Ucraina sustin ca rușii, care au ocupat fosta centrala nucleara de la Cernobil, au furat substante radioactive din laboratoarele de cercetare, iar „locatia substantelor furate este in prezent necunoscuta”, potrivit unei postari pe Facebook a agentiei de stat a Ucrainei pentru gestionarea…

- Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) a anunțat, sambata, ca 4.441.663 de refugiati ucraineni au fugit din tara de cand Rusia a invadat Ucraina, pe 24 februarie, relateaza The Guardian. Aceasta cifra este cu 59.347 mai mare decat in ziua precedenta. Aproximativ 90% dintre refugiatii…

- Numarul de persoane stramutate pe teritoriul Ucrainei a crescut la peste 7,1 milioane, potrivit Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM), informeaza Agerpres, care citeaza dpa. „Oamenii continua sa-si paraseasca locuintele din cauza razboiului, iar nevoile umanitare pe teren continua sa creasca”,…

- Zece milioane de persoane si-au parasit locuintele in Ucraina din cauza razboiului ”devastator” purtat de Rusia, a declarat duminica Inaltul Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati, Filippo Grandi, transmite AFP. ”Razboiul din Ucraina este atat de devastator, incat 10 milioane de persoane au fugit,…

- Zece milioane de persoane au fugit din casele lor in Ucraina din cauza razboiului „devastator” condus de Rusia, a declarat duminica Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru refugiati Filippo Grandi. „Razboiul din Ucraina este atat de devastator incat 10 milioane de persoane au fugit, fie stramutati…

- Zece milioane de persoane au fugit din casele lor in Ucraina din cauza razboiului „devastator” condus de Rusia, a declarat duminica Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru refugiati Filippo Grandi, potrivit News.ro. „Razboiul din Ucraina este atat de devastator incat 10 milioane de persoane au…

- Un iaht in valoare de aproape 140 de milioane de euro al unui oligarh rus a fost sechestrat, luni, la Barcelona in cadrul sanctiunilor impotriva Rusiei dupa invadarea Ucrainei, a anuntat premierul spaniol, Pedro Sanchez. “Astazi am confiscat – termenul tehnic este imobilizat provizoriu – un iaht care…